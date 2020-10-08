sofia_mishurina

Добрый день!

В 2020 году окончила с отличием высшее образование по направлению Филология (немецкий и английский языки). На данный момент продолжаю свое обучение в магистратуре Южного Федерального Университета по программе Теория перевода и межкультурная коммуникация.

За время учебы на бакалавриате проходила переводческую практику в бюро переводов, где занималась переводом документации физических лиц.

К работе подхожу ответственно, делаю упор на качество.

Мои рабочие языки: немецкий, английский, русский.

Контакты:

Е-mail: [email protected]