Проскурная София
На связи 24/7!
Делаю заказ максимально качественно и быстро.
Предоставляю услуги по разработке:
· Логотипа
· Архитектурной подачи проекта (разработка генплана, схемы)
· Визуализации (3ds Max, Lumion)
Контакты для связи:
Почта – [email protected]
Instagram – sofi_prosk
Telegram – @sofi_prosk
Срок исполнения:
· Логотип от 1 до 2 дней в зависимости от сложности работы
· Подача проекта/Визуализация зависит от объема и сложности работы
Портфолио
- Иконки для фирменного стиля компании19 просмотров
- Разработка логотипа для транспортной компании13 просмотров
- Визуализация павильона и благоустройства участка14 просмотров