Проскурная София

На связи 24/7!

Делаю заказ максимально качественно и быстро.

Предоставляю услуги по разработке:

· Логотипа

· Архитектурной подачи проекта (разработка генплана, схемы)

· Визуализации (3ds Max, Lumion)

Контакты для связи:

Почта – [email protected]

Instagram – sofi_prosk

Telegram – @sofi_prosk

Срок исполнения:

· Логотип от 1 до 2 дней в зависимости от сложности работы

· Подача проекта/Визуализация зависит от объема и сложности работы