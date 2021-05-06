sofia_shafeeva

Веб-дизайнер на Tilda

Я начала заниматься созданием лендингов и многостраничных сайтов на платформе Tilda после прохождения курса Михаила Тимочко больше года назад. Помимо создания сайтов я занимаюсь волонтёрством, фотографией, изучением иностранных языков. Свободно разговариваю на английском и немного на немецком. Постоянно ищу новые источники вдохновения, вырабатываю насмотренность в дизайне и слежу за тенденциями. Стараюсь продолжать обучение и всегда учиться чему-то новому.