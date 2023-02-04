sofiashurubura

Софія Шурубура sofiashurubura

 
21 годУкраина/Кременчуг
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Копирайт/рерайт/перевод текста

  • Для клиента, как для себя. Работаю добросовестно, не берусь за то, что не принесет результата. Всегда предупреждаю клиента о возможных рисках, предлагаю лучшее решение.

  • Использую современные инструменты. Проверяю тексты сервисами Главред, Тургенеф и другими, которые указаны в ТЗ.

  • ?Работаю с ТЗ и без него. Составляю индивидуальный бриф под каждый проект,  против шаблонного подхода.

  • Ценю ваше время и гарантирую соблюдение сроков.