sofiashurubura

Копирайт/рерайт/перевод текста

Для клиента, как для себя. Работаю добросовестно, не берусь за то, что не принесет результата. Всегда предупреждаю клиента о возможных рисках, предлагаю лучшее решение.

Использую современные инструменты. Проверяю тексты сервисами Главред, Тургенеф и другими, которые указаны в ТЗ.

?Работаю с ТЗ и без него. Составляю индивидуальный бриф под каждый проект, против шаблонного подхода.