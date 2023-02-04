sofiashurubura

Софія Шурубура sofiashuruburasofiashurubura
21 годУкраина/Кременчуг
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Копирайт/рерайт/перевод текста
Для клиента, как для себя. Работаю добросовестно, не берусь за то, что не принесет результата. Всегда предупреждаю клиента о возможных рисках, предлагаю лучшее решение.
Использую современные инструменты. Проверяю тексты сервисами Главред, Тургенеф и другими, которые указаны в ТЗ.
?Работаю с ТЗ и без него. Составляю индивидуальный бриф под каждый проект, против шаблонного подхода.
Ценю ваше время и гарантирую соблюдение сроков.