Набор Текста

Перепечатка текстов это: печать текста с отсканированных документов; а также печать текста с книжных носителей ввод текстовой и цифровой информации с отсканированных документов; и сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовой документ.

Набор текста (вывод информации) с фото, с файлов, с картинок, с аудио и видео, и тд.

В сотрудничестве со мной вам будет представлено: вежливое общение, быстрый, качественный и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ точно в срок!!!!