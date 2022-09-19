sofichelli

Удаленный помощник, которого Вы искали

Привет! Меня зовут София, я специалист по продажам с 10-летним опытом. Легко найду общий язык с Вашими клиентами и продам Ваш продукт, ничего при этом не "впаривая". А еще, говорят, у меня получаются хорошие продающие тексты. Этот навык я развила за последние два года, когда активно изучала интернет-маркетинг и вела несколько проектов в качестве SMM. Данное направление мне очень нравится, хочу и дальше в нем развиваться.

Я обладаю грамотной речью, навыками деловой переписки, ответственностью, умею быстро учиться и решать задачи творчески, соблюдаю дедлайны. Именно поэтому стану незаменимым помощником любому, кто заинтересован в развитии своих соцсетей, понимании и привлечении новых клиентов, а соответственно и росту прибыли. Какая у вас задача для меня?