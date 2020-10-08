Контент-менеджер
Здраствуйте, я контент -менеджер , я закончила курс " Контент-менеджер " в школе HiSkills
Легко обучаюсь, есть желание учится новому.
Умею :
- Создавать продающий и вовлекающий контент для соц.сетей ( создание визуала в едином стиле, шапки профиля с уникальным УТП , оформление актуальных актуальных стоис, написание постов, редактирование фотографий )
- Разрабатывать контент-стратегию, анализировать аудиторию.
- Писать продающий текст
- Создавать баннеры в программе Photoshop
- Создавать чек-листы, гайды, презентации в Figma
- Создавать визитки , буклеты, векторные изображения в Illustrator.
- Есть базовые навыки в работе с администрированием сайтов HTML, CSS, WordPress