Контент-менеджер

Здраствуйте, я контент -менеджер , я закончила курс " Контент-менеджер " в школе HiSkills

Легко обучаюсь, есть желание учится новому.

Умею :

- Создавать продающий и вовлекающий контент для соц.сетей ( создание визуала в едином стиле, шапки профиля с уникальным УТП , оформление актуальных актуальных стоис, написание постов, редактирование фотографий )

- Разрабатывать контент-стратегию, анализировать аудиторию.

- Писать продающий текст

- Создавать баннеры в программе Photoshop

- Создавать чек-листы, гайды, презентации в Figma

- Создавать визитки , буклеты, векторные изображения в Illustrator.

- Есть базовые навыки в работе с администрированием сайтов HTML, CSS, WordPress