sofiia_pototska

Софія Потоцька sofiia_pototska

 
20 летУкраина/Львов
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Діджитал-маркетологиня (SEO, SMM)

Вітаю, я діджитал-маркетологиня, що спеціалізується на пошуковій оптимізації (SEO), а також на менеджменті соціальних мереж (SMM, content maker).

Вам точно до мене, якщо:

  • сайт містить технічні помилки, що заважають просуванню
  • мета-теги і контент на сторінці не оптимізувався вже декілька років
  • соціальні мережі не привертають бажаної уваги авдиторії
  • вам потрібна консультація про всі можливі недоліки вашого бренду
Також можете ознайомитись із моїм CV за посиланням