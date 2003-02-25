sofiia_pototska

Софія Потоцька sofiia_pototskasofiia_pototska
20 летУкраина/Львов
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Діджитал-маркетологиня (SEO, SMM)
Вітаю, я діджитал-маркетологиня, що спеціалізується на пошуковій оптимізації (SEO), а також на менеджменті соціальних мереж (SMM, content maker).
Вам точно до мене, якщо:
- сайт містить технічні помилки, що заважають просуванню
- мета-теги і контент на сторінці не оптимізувався вже декілька років
- соціальні мережі не привертають бажаної уваги авдиторії
- вам потрібна консультація про всі можливі недоліки вашого бренду