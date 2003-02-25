sofiia_pototska

Діджитал-маркетологиня (SEO, SMM)

Вітаю, я діджитал-маркетологиня, що спеціалізується на пошуковій оптимізації (SEO), а також на менеджменті соціальних мереж (SMM, content maker).

Вам точно до мене, якщо:

сайт містить технічні помилки, що заважають просуванню

мета-теги і контент на сторінці не оптимізувався вже декілька років

соціальні мережі не привертають бажаної уваги авдиторії

вам потрібна консультація про всі можливі недоліки вашого бренду