Детская книжная иллюстрация

Всем привет!

Я художник-иллюстратор. Обожаю детские книги и рисую иллюстрации для них!

Предпочитаю в работе акварель и цветные карандаши, чтобы показать преимущества ручных материалов в иллюстрации.

Моя специализация: иллюстрация детских книг, дизайн обложек, разработка персонажей, дизайн открыток и другие коммерческие иллюстрации.

Программы, в которых я работаю: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.

К выполнению проектов подхожу со всей ответственностью и открытой душой художника)

Гарантирую качество, соблюдение сроков и всех договоренностей.

Если вам нравятся мои иллюстрации, и вам хотелось бы работать со мной, напишите мне!

Портфолио https://www.behance.net/Sophia756

Мои контакты:

email: [email protected]

skype: sophia.dem

Способы оплаты:

Приватбанк (на территории Украины).

перевод Western Union

Payoneer

Буду рада сотрудничеству!

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