Всем привет!
Я художник-иллюстратор. Обожаю детские книги и рисую иллюстрации для них!
Предпочитаю в работе акварель и цветные карандаши, чтобы показать преимущества ручных материалов в иллюстрации.
Моя специализация: иллюстрация детских книг, дизайн обложек, разработка персонажей, дизайн открыток и другие коммерческие иллюстрации.
Программы, в которых я работаю: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
К выполнению проектов подхожу со всей ответственностью и открытой душой художника)
Гарантирую качество, соблюдение сроков и всех договоренностей.
Если вам нравятся мои иллюстрации, и вам хотелось бы работать со мной, напишите мне!
Портфолио https://www.behance.net/Sophia756
Мои контакты:
email: [email protected]
skype: sophia.dem
Способы оплаты:
- Приватбанк (на территории Украины).
- перевод Western Union
- Payoneer