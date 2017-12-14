sofiiadem

София Демянчук sofiiadem

 
29 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Детская книжная иллюстрация

Всем привет!

Я художник-иллюстратор. Обожаю детские книги и рисую иллюстрации для них! 

Предпочитаю в работе акварель и цветные карандаши, чтобы показать преимущества ручных материалов в иллюстрации. 

Моя специализация: иллюстрация детских книг, дизайн обложек, разработка персонажей, дизайн открыток и другие коммерческие иллюстрации. 

Программы, в которых я работаю: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. 

К выполнению проектов подхожу со всей ответственностью и открытой душой художника)

Гарантирую качество, соблюдение сроков и всех договоренностей. 

Если вам нравятся мои иллюстрации, и вам хотелось бы работать со мной, напишите мне! 

Портфолио https://www.behance.net/Sophia756

Мои контакты:

email: [email protected]

skype: sophia.dem

Способы оплаты:

  • Приватбанк (на территории Украины).
  • перевод Western Union
  • Payoneer
Буду рада сотрудничеству!

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