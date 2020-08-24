sofiya_108

SMM-специалист

Андреева Софья, 41 год Беларусь, г.Могилев

ОБРАЗОВАНИЕ:

1. Высшее юридическое, 2000

Международный институт трудовых и социальных отношений, г. Минск, юрист

2. Повышение квалификации, курсы Секретаря-референта, 2000

Белорусский государственный университет, Минск

3. Курсы SMM-специалист, 2020

ООО "Профи Интернет", Москва

ОПЫТ РАБОТЫ:

Июль 2020 — по настоящее время

Яндекс

Асессор-тестировщик

Регрессионное тестирование разных продуктов по готовым сценариям.

Исследовательское тестирование новых возможностей.

Ноябрь 2018 — июль 2020

ООО "МанометрПро", крупная торговая компания, г.Могилев

Специалист по ВЭД

Поиск, проведение переговоров, взаимодействие с производителями и клиентами.

Изучение рынка.

Подготовка пакета документов для проведения тендеров.

Работа на тендерных площадках.

Январь 2018 — октябрь 2018

ЧТУП "Грандпрофисталь", производитель металлических дверей, г. Могилев

Офис-менеджер

Организация поиска и привлечения клиентов.

Проведение переговоров и заключение договоров.

Проведение маркетинговых активностей.

Контроль дебиторской задолженности.

Административная поддержка офиса и руководителя.

Ведение документооборота: регистрация, учет, хранение, архивирование документов.

Организация приема посетителей и телефонных звонков, корреспонденция.

Согласование договоров с контрагентами, подготовка ТТН.

Январь 2017 — май 2017

КУСХП "Экспериментальная база "Тулово", г. Витебск

Специалист по кадрам с совмещением обязанностей секретаря

Полное сопровождение кадрового делопроизводства предприятия (штат более 100 человек)..

ПУ1, ПУ2, личные дела, договора подряда, учет рабочего времени, военнообязанные и другая отчетность.

Работа с обязанными лицами.

Совмещение функций секретаря.

Административная поддержка офиса и руководителя.

Ведение документооборота: регистрация, учет, хранение, архивирование документов.

Организация приема посетителей и телефонных звонков, корреспонденция.

Жизнеобеспечение офиса, закупка канцтоваров, расходных материалов и иных ТМЦ.

Январь 2010 — август 2016

Управление по труду, занятости и социальной защите, г. Минск

осуществляла уход за инвалидом 1 гр.

Июнь 2004 — апре4 года 11 месяцев

Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру, г. Минск

Регистратор недвижимости

Регистрация недвижимости.

Подготовка, проверка и оформление документов.

Прием и консультирование граждан и юридических лиц.

Удостоверение сделок.

Сентябрь 2001 — январь 2004

Территориальный центр социального обслуживания населения, г. Минск

Юрисконсульт

Полное юридическое сопровождение учреждения.

Ведение кадровой работы.

Подготовка учредительных документов, регистрация и проведение реорганизации учреждения.

Прием и консультирование граждан.

Заключение договоров.

ОБО МНЕ:

Отличные знания ПК, MS Office (Word, Excel, Power Point).

Опыт работы с оргтехникой.

Развитие клиентской базы.

Английский язык: продолжаю улучшать.

Добросовестное отношение к выполнению задач.

Всегда укладываюсь в обещанные сроки.

Развитые коммуникативные навыки и навыки переговоров.

Умение работать в режиме многозадачности.

Нацеленность на результат.

Внимательность, честность и добросовестность.

Активная жизненная позиция, инициативность.

Ценю здоровый образ жизни.

Стремлюсь постоянно повышать свой профессиональный уровень и обучаться.