sofiya_108

Андреева Софья, 41 год Беларусь, г.Могилев
ОБРАЗОВАНИЕ:
1. Высшее юридическое, 2000
Международный институт трудовых и социальных отношений, г. Минск, юрист
2. Повышение квалификации, курсы Секретаря-референта, 2000
Белорусский государственный университет, Минск
3. Курсы SMM-специалист, 2020
ООО "Профи Интернет", Москва
ОПЫТ РАБОТЫ:
Июль 2020 — по настоящее время
Яндекс
Асессор-тестировщик
Регрессионное тестирование разных продуктов по готовым сценариям.
Исследовательское тестирование новых возможностей.
Ноябрь 2018 — июль 2020
ООО "МанометрПро", крупная торговая компания, г.Могилев
Специалист по ВЭД
Поиск, проведение переговоров, взаимодействие с производителями и клиентами.
Изучение рынка.
Подготовка пакета документов для проведения тендеров.
Работа на тендерных площадках.
Январь 2018 — октябрь 2018
ЧТУП "Грандпрофисталь", производитель металлических дверей, г. Могилев
Офис-менеджер
Организация поиска и привлечения клиентов.
Проведение переговоров и заключение договоров.
Проведение маркетинговых активностей.
Контроль дебиторской задолженности.
Административная поддержка офиса и руководителя.
Ведение документооборота: регистрация, учет, хранение, архивирование документов.
Организация приема посетителей и телефонных звонков, корреспонденция.
Согласование договоров с контрагентами, подготовка ТТН.
Январь 2017 — май 2017
КУСХП "Экспериментальная база "Тулово", г. Витебск
Специалист по кадрам с совмещением обязанностей секретаря
Полное сопровождение кадрового делопроизводства предприятия (штат более 100 человек)..
ПУ1, ПУ2, личные дела, договора подряда, учет рабочего времени, военнообязанные и другая отчетность.
Работа с обязанными лицами.
Совмещение функций секретаря.
Административная поддержка офиса и руководителя.
Ведение документооборота: регистрация, учет, хранение, архивирование документов.
Организация приема посетителей и телефонных звонков, корреспонденция.
Жизнеобеспечение офиса, закупка канцтоваров, расходных материалов и иных ТМЦ.
Январь 2010 — август 2016
Управление по труду, занятости и социальной защите, г. Минск
осуществляла уход за инвалидом 1 гр.
Июнь 2004 — апре4 года 11 месяцев
Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру, г. Минск
Регистратор недвижимости
Регистрация недвижимости.
Подготовка, проверка и оформление документов.
Прием и консультирование граждан и юридических лиц.
Удостоверение сделок.
Сентябрь 2001 — январь 2004
Территориальный центр социального обслуживания населения, г. Минск
Юрисконсульт
Полное юридическое сопровождение учреждения.
Ведение кадровой работы.
Подготовка учредительных документов, регистрация и проведение реорганизации учреждения.
Прием и консультирование граждан.
Заключение договоров.
ОБО МНЕ:
Отличные знания ПК, MS Office (Word, Excel, Power Point).
Опыт работы с оргтехникой.
Развитие клиентской базы.
Английский язык: продолжаю улучшать.
Добросовестное отношение к выполнению задач.
Всегда укладываюсь в обещанные сроки.
Развитые коммуникативные навыки и навыки переговоров.
Умение работать в режиме многозадачности.
Нацеленность на результат.
Внимательность, честность и добросовестность.
Активная жизненная позиция, инициативность.
Ценю здоровый образ жизни.
Стремлюсь постоянно повышать свой профессиональный уровень и обучаться.