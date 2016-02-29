sofiyasuetina

Татьяна Гринько sofiyasuetinasofiyasuetina
30 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Специалист по контекстной рекламе
Опыт работы 2,5 года
июнь 2013-сентябрь 2015 – Специалист по контекстной рекламе в digital-агентстве Fresh IT
октябрь 2015-декабрь 2015 – Специалист по контекстной рекламе в компании IPCOM
Сертифицированный специалист Google Adwords и Google Analytics
Вела контекстную рекламу на рынках ЕС и США.
Имею главным образом опыт работы с тематиками:
- доставка еды
- интернет магазины товаров широкого потребления
- интернет магазины товаров премиум сегмента
- сайты продвигающие ИТ услуги (программирование, консалтинг, решения в области телекоммуникаций)