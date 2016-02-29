sofiyasuetina

Татьяна Гринько sofiyasuetina

 
30 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Специалист по контекстной рекламе

Опыт работы 2,5 года

июнь 2013-сентябрь 2015 – Специалист по контекстной рекламе в digital-агентстве Fresh IT

октябрь 2015-декабрь 2015 – Специалист по контекстной рекламе в компании IPCOM

Сертифицированный специалист Google Adwords и Google Analytics

Вела контекстную рекламу на рынках ЕС и США.

Имею главным образом опыт работы с тематиками:

- доставка еды

- интернет магазины товаров широкого потребления

- интернет магазины товаров премиум сегмента

- сайты продвигающие ИТ услуги (программирование, консалтинг, решения в области телекоммуникаций)

Google Ads