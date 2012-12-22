Разработаю логотип, визитки, фирменный стиль, а также дизайн полиграфической продукции и наружной рекламы.
Выполню работу качественно, недорого и в срок.
Оплата после одобрения вами роботы.
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tel.: +7-915-139-96-57
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
8 баллов
11 лет назад
Елена представила неплохие работы для конкурса логотипов, заняла заслуженное призовое место. Рекомендую как талантливого художника.
Ответный отзыв
нормально все