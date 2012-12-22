softhearted4

Елена Филоненко softhearted4

 
38 летУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Разработаю логотип, визитки, фирменный стиль, а также дизайн полиграфической продукции и наружной рекламы.

Выполню работу качественно, недорого и в срок.

Оплата после одобрения вами роботы.

Обращайтесь.

skype: softhearted4

e-mail: [email protected]

tel.: +7-915-139-96-57

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Отзывы заказчиков
mainsan
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
8 баллов
11 лет назад
Лого для розничной сети аксессуаров для мобильных
Елена представила неплохие работы для конкурса логотипов, заняла заслуженное призовое место. Рекомендую как талантливого художника.
нормально все
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