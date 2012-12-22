Разработаю логотип, визитки, фирменный стиль, а также дизайн полиграфической продукции и наружной рекламы.

Выполню работу качественно, недорого и в срок.

Оплата после одобрения вами роботы.

Обращайтесь.

skype: softhearted4

e-mail: [email protected]

tel.: +7-915-139-96-57