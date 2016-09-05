softhome

Дмитирй softhome

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Моя почта: [email protected]

https://new.vk.com/id33696295

Услуги, которые мы предоставляем нашим клиентам: 

----презентация 50 рублей/ слайд; 

----программы от 70 рублей за 1 программу (С++,C#, Pascal); 

----Оформление групп! от 1500 рублей (входит неделя раскрутки/пиара); 

----Создание сайта на WordPress от 3000 рублей; 

----Создание баннеров, от 500 рублей; 

----Создание визиток, от 500 рублей; 

----Обучение программированию 150 рублей за 1 час; 

----Продажа готовый статей на IT тематику, 50 рублей за 1000 символов. 

----Написание рефератов, курсовых работ, докладов от 400 рублей.