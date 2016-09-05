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Услуги, которые мы предоставляем нашим клиентам:
----презентация 50 рублей/ слайд;
----программы от 70 рублей за 1 программу (С++,C#, Pascal);
----Оформление групп! от 1500 рублей (входит неделя раскрутки/пиара);
----Создание сайта на WordPress от 3000 рублей;
----Создание баннеров, от 500 рублей;
----Создание визиток, от 500 рублей;
----Обучение программированию 150 рублей за 1 час;
----Продажа готовый статей на IT тематику, 50 рублей за 1000 символов.
----Написание рефератов, курсовых работ, докладов от 400 рублей.
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