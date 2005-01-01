https://softwaytkani.ru/ Трикотаж, футер, кулирка, кашкорсе

https://softwaytkani.ru/

Мы знаем, как трудно покупать ткань через интернет. Нужно сшить какое-то изделие очень срочно, а в наличии ничего нет? Или заказал ткань одного цвета, а прислали другую, потому что фото не соответствуют реальному цвету? А когда нужно всего пару метров, а минимальная сумма заказа от 5000 руб. Знакомо? Именно поэтому, мы открыли свой интернет-магазин качественной ткани и фурнитуры. У нас удобно, красиво и быстро! Присоединяйтесь и убедитесь сами!, как трудно покупать ткань через интернет. Нужно сшить какое-то изделие очень срочно, а в наличии ничего нет? Или заказал ткань одного цвета, а прислали другую, потому что фото не соответствуют реальному цвету? А когда нужно всего пару метров, а минимальная сумма заказа от 5000 руб. Знакомо? Именно поэтому, мы открыли свой интернет-магазин качественной ткани и фурнитуры. У нас удобно, красиво и быстро! Присоединяйтесь и убедитесь сами!

Softwaytkani - молодая, но очень амбициозная компания. Наш интернет-магазин тканей радует вас отличным качеством с 2018 года и стремительно развивается на рынке. Мы занимаемся оптовыми и розничными продажами трикотажа и фурнитуры. Наша миссия - сделать простым и удобным поиск качественного материала и подходящей фурнитуры. Для этого мы объединили в одном пространстве все необходимые товары для шитья. Также мы представляем свой интернет-магазин в Instagram и ВКонтакте.