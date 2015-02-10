ЗАО «ИНИСТЭК» с августа 2011 по февраль 2012
Должность: Программист.
– работа с компьютером;
– разработка приложений программы «Апрель»;
– программирование на C++,PHP, MS SQL;
– обучение персонала работе с программой.
АНО ДО «Лэнгвич Линк» с февраля 2013 по апрель 2014
Должность: Контент-менеджер.
– поддержка статистических и динамических сайтов компании, работа с CMS Bitrix;
– документооборот (оплата хостинга, продление техподдержки, продление и
регистрация доменных имен);
– наполнение информационным содержанием;
– верстка отдельных страниц с документацией компании и статей на HTML.
Уверенный пользователь ПК:
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher);
Имеется опыт работы c языками программирования: JavaScript, HTML, PHP. Работала с CMSBitrix, Joomla!.