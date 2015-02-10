ЗАО «ИНИСТЭК» с августа 2011 по февраль 2012

Должность: Программист.

– работа с компьютером;

– разработка приложений программы «Апрель»;

– программирование на C++,PHP, MS SQL;

– обучение персонала работе с программой.

АНО ДО «Лэнгвич Линк» с февраля 2013 по апрель 2014

Должность: Контент-менеджер.

– поддержка статистических и динамических сайтов компании, работа с CMS Bitrix;

– документооборот (оплата хостинга, продление техподдержки, продление и

регистрация доменных имен);

– наполнение информационным содержанием;

– верстка отдельных страниц с документацией компании и статей на HTML.

Уверенный пользователь ПК:

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher);

Имеется опыт работы c языками программирования: JavaScript, HTML, PHP. Работала с CMSBitrix, Joomla!.