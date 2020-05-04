sofyashirobokova

Софья sofyashirobokova

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Сайты под ключ, веб-дизайн

Разработка качественного сайта с нуля до полной адаптации любой сложности и объёма!

Этапы моей работы над вашим будущим проектом:

1. Обсуждение технического задания ( ТЗ )

2. Заключительный бриф

3. Конкурентный анализ и анализ клиентов

4. Создание прототипа

5. Написание текстов

6. Разработка дизайн-макета

7. Верстка HTML, CSS, JS

8. Интеграция на CMS

9. Подключение всех необходимых счетчиков метрики

Преимущества работы со мной:

  • Пунктуальность
  • Соблюдение всех требований клиента
  • Постоянная обратная связь
Условия сотрудничества:

  • ﻿Предоплата 50%