Сайты под ключ, веб-дизайн
Разработка качественного сайта с нуля до полной адаптации любой сложности и объёма!
Этапы моей работы над вашим будущим проектом:
1. Обсуждение технического задания ( ТЗ )
2. Заключительный бриф
3. Конкурентный анализ и анализ клиентов
4. Создание прототипа
5. Написание текстов
6. Разработка дизайн-макета
7. Верстка HTML, CSS, JS
8. Интеграция на CMS
9. Подключение всех необходимых счетчиков метрики
Преимущества работы со мной:
- Пунктуальность
- Соблюдение всех требований клиента
- Постоянная обратная связь
- Предоплата 50%
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