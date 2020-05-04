Сайты под ключ, веб-дизайн

Разработка качественного сайта с нуля до полной адаптации любой сложности и объёма!

Этапы моей работы над вашим будущим проектом:

1. Обсуждение технического задания ( ТЗ )

2. Заключительный бриф

3. Конкурентный анализ и анализ клиентов

4. Создание прототипа

5. Написание текстов

6. Разработка дизайн-макета

7. Верстка HTML, CSS, JS

8. Интеграция на CMS

9. Подключение всех необходимых счетчиков метрики

Преимущества работы со мной:

Пунктуальность

Соблюдение всех требований клиента

Постоянная обратная связь

Условия сотрудничества: