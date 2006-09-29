Тестовое задание: создать баннер на котором будет нарисован телефон+карта памяти в подарок денди.
- $10Баннеры30 заявокЗакрыт15 лет назад
- $130
ТЗ 1. Имеются прайсы листы составленные по разному в Excel 2. Прайсы листы загружаются в программу, далее из прайсов формируется номенклатура содержащая: - категории - артикулы - наименование модели - цены поставщиков - цена розничная (формируется из усредненной ...Прикладное ПО22 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужно ежедневно просматривать прайсы поставщиков и проставлять в файл с ценами. Оплата 100$ в месяц.Прочее16 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Нужно залить около 100 новых позиций в интернет-магазин. Картинки, описание.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно три раздела на трех отдельных страницах, в админки у модели отмечать в какой раздел ее поместить. Скрипт ShopScript.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $80
1) Установить скрипт Drupal v5.7 2) Установить скрипт vBulletin v3.6.8 на поддомен 3) Установить скрипт обмена ссылками на поддомен 4) Внедрить готовый дизайн в скрипт Drupal v5.7 5) Внедрить готовый дизайн в скрипт форума vBulletin v3.6.8 6) Перенести базу сообщений ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Нужно сделать одну страницу на котороый будут показываться последнии добавленные позиции. Оплата возможно любыми способами. Возможно дальнейшее сотрудничество.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Нужно установить скрипт баннерной сети TBE 5.0.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад