sokalov

Павел Соколов sokalov

 
43 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
p2t
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 отзывов
$40
10 баллов
16 лет назад
Раздел Новинки, Спецпредложения, Эксклюзив
Добросовестный заказчик. Было приятно поработать. Если будут ещё заказы, буду рад к сотрудничеству.
Все сделал быстро, как хотели.
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