sokht90

Роман sokht90

 
33 годаРоссия/Краснодар
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
HTML-верстка высокого уровня

=== HTML-ВЕРСТКА: ===

  • HTML5, CSS3, jQuery
  • W3C-валидно
  • Блочная, резиновая/фиксированная вёрстка
  • IE 9+, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera 10+
В срок, качественно, ответственно, строго по ТЗ
HTMLjQuery
HTML-верстка
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