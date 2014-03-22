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Роман
sokht90
sokht90
33 года
Россия
/
Краснодар
11 лет на
фриланс
-бирже
Был
10 лет назад
HTML-верстка высокого уровня
=== HTML-ВЕРСТКА: ===
HTML5, CSS3, jQuery
W3C-валидно
Блочная, резиновая/фиксированная вёрстка
IE 9+, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera 10+
В срок, качественно, ответственно, строго по ТЗ
HTML
jQuery
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
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Цены на услуги
1
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