Было бы желание, будет и результат!

Работу, за которую я берусь, я делаю качественно вне зависимости от сроков и стоимости. По этим самым срокам и стоимости готова полностью подстраиваться под желания заказчика. Владею русским и английским, оригинально и грамотно пишу тексты, статьи и т.п. на этих языках. Просто и понятно могу объяснить все правила английского и русского языков. Про умения любого человека (и меня в том числе) можно писать бесконечно, поэтому все свои "таланты" я, конечно, перечислять не буду. Буду рада поработать с неординарными заказами.

P.S. Не стоит относиться к начинающим фрилансерам с большим недоверием, посудите сами, как раз именно они сильнее остальных жаждут получить заказ, а значит, и делать его будут с большим усердием, чем те, для кого выполнение заказов превратилось в рутину.