sokolov6666

Личные данные:

ФИО: Соколов Владислав Олександрович

Адрес: г. Ровно

Образование: Высшее

Дата рождения: 31 августа1994 г. (21 лет)

Пол: Мужской

Семейное положение: Неженат

тел. +38(098)3035571;[email protected]

Желаемая должность:Системный администратор

Отрасль: IT,компьютеры, системное администрирование

Профессиональныйопыт:

Системныйадминистратор:

Установка,поддержка в рабочем состоянии и администрирование серверов на ОС FreeBSD/Linux, Mikrotik OS, Организация IT-отдела, руководство группой,контроль исполнения задач, проектирование, разработка, принятие и контроль

реализации решений по развертыванию, обслуживанию и модернизации сети (LAN, WAN, Wi-Fi), выбор оборудования и ПО всоответствии с перечнем задач, планирование сетевых ресурсов, планирование

политики безопасности доступа к ресурсам, осуществление контроля за ходом и

качеством монтажных, ремонтных и профилактических работ, выполняемых сторонними

организациями, на подотчетном оборудовании связи, администрирование почтового

сервера, антивирусная защита, резервное копирование, установка и сопровождение

прикладного программного обеспечения, ремонт иотладка оборудования. Установка 1С, Программирование мини-АТС, администрирование иведение статистики, записи, установка шлюзов, мостов, снижение расходов

предприятия на связь, создание IP телефонных каналов связи.

Опытработы:

Есть,2 года

Личные качества:ответственный, легкообучаемый, коммуникабельный, стрессоустойчивый,

неконфликтный, целеустремленный, водительское удостоверение категория В.

Знание языков: Английский базовый длякоммуникации.