sokolov6666

Личные данные:
ФИО: Соколов Владислав Олександрович
Адрес: г. Ровно
Образование: Высшее
Дата рождения: 31 августа1994 г. (21 лет)
Пол: Мужской
Семейное положение: Неженат
тел. +38(098)3035571;[email protected]
Желаемая должность:Системный администратор
Отрасль: IT,компьютеры, системное администрирование
Профессиональныйопыт:
Системныйадминистратор:
Установка,поддержка в рабочем состоянии и администрирование серверов на ОС FreeBSD/Linux, Mikrotik OS, Организация IT-отдела, руководство группой,контроль исполнения задач, проектирование, разработка, принятие и контроль
реализации решений по развертыванию, обслуживанию и модернизации сети (LAN, WAN, Wi-Fi), выбор оборудования и ПО всоответствии с перечнем задач, планирование сетевых ресурсов, планирование
политики безопасности доступа к ресурсам, осуществление контроля за ходом и
качеством монтажных, ремонтных и профилактических работ, выполняемых сторонними
организациями, на подотчетном оборудовании связи, администрирование почтового
сервера, антивирусная защита, резервное копирование, установка и сопровождение
прикладного программного обеспечения, ремонт иотладка оборудования. Установка 1С, Программирование мини-АТС, администрирование иведение статистики, записи, установка шлюзов, мостов, снижение расходов
предприятия на связь, создание IP телефонных каналов связи.
Опытработы:
Есть,2 года
Личные качества:ответственный, легкообучаемый, коммуникабельный, стрессоустойчивый,
неконфликтный, целеустремленный, водительское удостоверение категория В.
Знание языков: Английский базовый длякоммуникации.