sokolov_kai5

Я Соколов Евгений, мне 21 год. Я выбрал профессию копирайтера. Мне интересно писать живые и яркие тексты, пробуждающие в голове у читателя массу эмоций, включающие фантазию человека на максимум. Хочу научить людей думать, пользоваться даром, который доступен лишь человеку- интеллектом.

Несмотря на молодость и незаконченное высшее образование, у меня есть богатый жизненный опыт и широкий кругозор (нет, не хвастаюсь; просто трезво себя оценил). Живу в Республике Татарстан, городе Казань. Это такое место, где встречаются Запад и Восток. Где древние традиции тесно переплетаются с современными тенденциями. Мне не чужды, и широко знакомы темы семейной жизни, семейных традиций как русских, так и татар.

Учусь я в техническом ВУЗе - КНИТУ-КАИ им. Туполева (Институт Радиоэлектроники), отсюда знания и уменя писать технические тексты. Больше всего разбираюсь в авиапромышленности, автомобилестроении, и конечно, радиоэлектронике.

Активно занимаюсь спортом. Интересуюсь футболом.

Помимо учебы в университете, до копирайтерства, подрабатывал разнорабочим, аниматором, официантом, администратором, программистом, охранником. А значит и в этих сферах у меня есть знания.

Очень сильно хочу, и знаю, что могу, вырасти в профессионального, грамотного автора.