sokolova-u

Настройка РСЯ за отзыв!

Меня зовут Соколова Юлия. Я начинающий специалиств интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я прошла продвинутый курс “Специалист поинтернет-рекламе 3.0”, тщательно изучив самые современные рекламные технологии,

и готова их внедрить для Вас бесплатно. То есть я предлагаю вам свои услуги по настройкеинтернет-рекламы совершенно бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей

работе. Интересно ли Вам моё предложение? Можем детально обсудить условия нашеговзаимовыгодного сотрудничества.