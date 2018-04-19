sokolova-u

Настройка РСЯ за отзыв!
Меня зовут Соколова Юлия. Я начинающий специалиств интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я прошла продвинутый курс “Специалист поинтернет-рекламе 3.0”, тщательно изучив самые современные рекламные технологии,
и готова их внедрить для Вас бесплатно. То есть я предлагаю вам свои услуги по настройкеинтернет-рекламы совершенно бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей
работе. Интересно ли Вам моё предложение? Можем детально обсудить условия нашеговзаимовыгодного сотрудничества.
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