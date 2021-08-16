sokolova_vd

UX/UI дизайнер

Привет! Меня зовут Валерия!

Я имею за плечами пройденный обширный курс, благодаря которому я умею:

1. Анализировать ваших конкурентов и на основе исследований делать сайты уникальными, составлять мудборды;

2. Отрисовывать с нуля в Figme посадочные страницы, landing, многостраничные сайты ( их прототипы и макет-дизайны)

3. Верстать сайты на Тильде в Zero-блоках;

4. Подключать домен и настраивать SEO так, чтобы ваш сайт приносил прибыль и был выше конкурентов.

Я работаю ответственно, в срок и по ТЗ, довожу дизайн до состояния, когда вы скажете "Вау! Супер!".

Обращайтесь, придадим уникальности вашей продукции, услуге, бизнесу. 