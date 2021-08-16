sokolova_vd

UX/UI дизайнер
Привет! Меня зовут Валерия!
Я имею за плечами пройденный обширный курс, благодаря которому я умею:
1. Анализировать ваших конкурентов и на основе исследований делать сайты уникальными, составлять мудборды;
2. Отрисовывать с нуля в Figme посадочные страницы, landing, многостраничные сайты ( их прототипы и макет-дизайны)
3. Верстать сайты на Тильде в Zero-блоках;
4. Подключать домен и настраивать SEO так, чтобы ваш сайт приносил прибыль и был выше конкурентов.
Я работаю ответственно, в срок и по ТЗ, довожу дизайн до состояния, когда вы скажете "Вау! Супер!".
Обращайтесь, придадим уникальности вашей продукции, услуге, бизнесу.
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