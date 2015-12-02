.NET Программист

Образование

Высшее техническое (2002-2007): Алтайский ГосударственныйТехнический Университет им.И.И.Ползунова. Технологический факультет,

специальность – Инженер-математик (диплом ВСБ 0654994).

Опыт работы

ООО КликПерсонал - Апрель 2011 — октябрь2014

Программист

1. Система SMSS, (C#, MSSQL, Spring.NET). Высоконагруженныйсервер, различные системы и подсистемы.

2. Система DWH (C#, MSSQL, Spring.NET,WPF, WCF, DewExpress, ASN1) . Сложная система сервисоврегистрации, хранения, обработки, анализа и распределения данных траффика

(голосового, смс, HLR, GPRS…). Умеет работать с различными вендорами (Alcatel, Siemens,Huawei, Nokia, Ericsson …), многими версиямиоборудования вендоров. Настраивается под различные нужды (напр работает в

разных странах СНГ).

3. Система Theseus – (C#, MSSQL,Spring.NET, WPF, WCF, DewExpress). Система анализа данныхтраффика.

4. СистемаComverse – (C#, MSSQL). Система регистрации, хранения,обработки, анализа и распределения данных траффика для Comverse.

5. SMSPorter (C#, MSSQL, WCF). Система для автоматизации отправкиСМС. Множество настроек расписания, правил и т.п.

6. …- множество подсистем и модулей других систем.

Extrime Fitness - декабрь 2012 – ноябрь 2013

Программист

1. Терминалыоплаты услуг фитнес центра – C#,MySQL, WPF, WCF. Термопринтеры (с фискальнымрегистратором), кассы, GSM-модемы,веб-камеры.

Центравтоматизации энергосбережения - Апрель 2010 — Сентябрь 2012

7. Программист.NET

1. «XMLConstructor» (C#, Windows, XML, XSD, HTML) что то типа визуального html

редактора только для особого использования в энергосбережении т.е. со своими

тэгами автоматизирующими отображение на странице html (обрабатываются на

сервере в xml формате)

2. «Энергопасспорта»(C#, WCF, bltoolkit, MySQL, MSSQL, Oracle, XML, XSD, Silverlight, WPF) набор сервисов дляработы по федеральной программе энергосбережения в теме энергопасспортов,

серверная часть WCF, клиентская - Silverlight, установщик - Windows Installer

XML.

3. «DBConverter» (C#, Windows, MSSQL, MySQL, XSD, Word) конвертер из XSD в MySQL,

MSSQL и табличное описание схемы в ворд.

4. "SilverlightXML Constructor" (C#, Silverlight, Windows, XML, XSD, HTML) что то типа

визуального фотошопа только для особого использования в энергосбережении т.е.

со своими тэгами автоматизирующими отображение на странице html (обрабатываются

на сервере в xml формате).

5. "АРМРучного ввода для программ энергосбережения" - (C#, Silverlight, Windows,

XML, XSD, WCF) - АРМ автоматизации ввода данных по федеральной программе

энергосбережения.

ФГУРоссийское Энергетическое Агентство Министерста Энергетики РФ - Июнь 2010 —Декабрь 2011

Главныйспециалист Отдела технической экспертизы технического департамента

1. АРММЭЭ РО («Мониторинг эффективности. Регламентированная отчетность»).

Silverlight, C#, WCF, Oracle, bltoolkit, WIX, XML, XSD. АРМ по гос заказу.

2. АРМЭнергоаудитор. WPF, C#, MS SQL, bltoolkit, DewExpress, Telerik, XML, SQLite,

XPath

ФГУНаучно-исследовательский центр "Охрана" МВД России - Декабрь 2008— Март 2010

старшийнаучный сотрудник

1. «Новосвет»(C#, Windows, MS SQL) Системы охраны линий осветительной сети (используется в

городских осветительных станциях Новосибирска, Чулыма, Барнаула, Кемерово).

Электрические шкафы установлены на подстанциях и принимая смс-сообщение от

программы включают или выключают напряжение. Программа может запрашивать

состояние электрической линии просматривать его на карте, искать разрывы, связь

через GSM модем по смскам.

2. «Техническиесредства» (C#, Windows) справочник технических средств охраны. Выдает список

каталогов, файлов doc, pdf, html, открывает их во встроенном броузере.

Активация по email, возможность тестирования.

3. «Техническиесредства WM» (C#, Windows Mobile) смотри пункт 2 под Windows Mobile.

4. «Патруль»(C#, Windows) программа для считывания и анализа данных прибора «Патруль» по

COM порту. Патрульные производят обход территории и по расписанию прикладывают

прибор «Патруль» к ключам. Прибор запоминает время и номер метки. Программа

считывает данные с прибора и показывает нарушения расписания по JPRS или USB.

5. «Техкон»(C#, Windows, acces) программа для работы с прибором «Техкон» по USB или

Bluetooth. Прибор с электрической линии считывает информацию о силе тока,

напряжении, сопротивлении, температуре, частоте, амплитуде и запоминает их в

память. Программа предоставляет данные в табличном и текстовом виде, связь с

прибором BlueTooth, USB.

6. «Техкон WM» (C#, Windows Mobile) смотри пункт 5 под WindowsMobile.

Ключевые навыки

NetFramework 2-4, C#, Silverlight, WCF, WPF, MS SQL, Oracle, My SQL, ADO.NET,

LINQ, T-SQL, XML, EntityFramework, XSD, XPath, bltoolkit, Windows Installer

XML, Spring.NET, Telerik, DewExpress, ASN1, Certificate, SVN, TFS, GIT, Delphi,

PHP, JavaScript, AJAX, VB Excel

Иностранные языки

Английский – чтение технической литературы, спецификаций.

Контактная информация

г.Новосибирск

телефон: 8-923-196-43-51

e-mail: [email protected]

ICQ: 405 121 765

Skype: SokolSib