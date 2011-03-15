Переведу, исследую, напишу!

Здравствуйте, коллеги!

Меня зовут Николай.

Я готов профессионально выполнить для Вас следующие виды работ:

исследования рынка и маркетинговые исследования в сфере B2B.

опыт работы в маркетинге - 9 лет

технические, деловые, художественные переводы с английского/на английский язык.

опыт работы переводчиком - 10 лет

несложные переводы с арабского/на арабский язык

опыт работы с языком - 2 года

статьи на любые темы, очерки, эссе, прозу малых форм.

Аккуратность исполнения и высокое качество гарантирую.

Образование:

Высшее техническое.

Президентская программа по маркетингу.

Квалификация переводчика с английского языка.

Двухгодичный курс обучения литературному арабскому языку в Международном лингвистическом центре.

Приглашаю к взаимовыгодному сотрудничеству!