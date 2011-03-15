Здравствуйте, коллеги!
Меня зовут Николай.
Я готов профессионально выполнить для Вас следующие виды работ:
исследования рынка и маркетинговые исследования в сфере B2B.
опыт работы в маркетинге - 9 лет
технические, деловые, художественные переводы с английского/на английский язык.
опыт работы переводчиком - 10 лет
несложные переводы с арабского/на арабский язык
опыт работы с языком - 2 года
статьи на любые темы, очерки, эссе, прозу малых форм.
Аккуратность исполнения и высокое качество гарантирую.
Образование:
Высшее техническое.
Президентская программа по маркетингу.
Квалификация переводчика с английского языка.
Двухгодичный курс обучения литературному арабскому языку в Международном лингвистическом центре.
Приглашаю к взаимовыгодному сотрудничеству!