Программист-эксперт 1С, любая сложность, Опыт 12 лет

Добрый день!

Профайл с отзывами: https://freelance.ru/sola1951

Расскажу о своих преимуществах:

- опыт работы более 12 лет в качестве программиста, консультанта и руководителя проектов по внедрению 1С.

- делаю не "тяп-ляп", чтобы работало, а основательно, красиво и удобно для работы. Чтобы Заказчик остался доволен.

- действительно выполняю работы любой сложности (любые конфигурации, 7.7, 8.1, 8.2, 8.3)

- выполняю работы удаленно. Жду клиентов из любого города.

- стоимость одного часа работ - от 1100 (задачи по программированию) до 1200 (консультации, внедрения). На работы по УПП 1.3 и ERP 2.0 - 1800/час.

- оплата по факту.

Возьмусь и доделаю до конца Ваши задачи, независимо от их сложности. Сделаю обследование и напишу Техническое задание перед выполнением сложных и многоэтапных задач и проектов. Есть большой опыт создания и внедрения автоматизированных систем на средних и крупных предприятиях по общепринятым мировым технологиям. Имею системный подход к решению любой задачи.

Всегда открыт для клиента: согласую дополнительные работы, планирую и информирую клиента о сроках, изменениях. Провожу презентации выполненных работ, обучение и пишу понятные пошаговые инструкции с картинками.

Работаю с энтузиазмом и интересом.