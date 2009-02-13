"С.О.К." - Студия Одного Копирайтера. Решение любых задач с текстом.

Цены на WEB-копирайтинг (цены указаны за 1000 символов без пробелов):

1. Уникальный контент для сайтов - 2$;

2. SEO-копирайтинг - 2,5$;

3. SEO-бред (для бирж статей и релевантности) – 0,7$;

4. Рерайтинг с «исходниками» - 1$;

5. Тексты для саттелитов – 1$;

6. Новости на сайт (+ комментарии) – 3$;

7. Описания (товаров, услуг, сервисов и др.) – 4$;

8. «Редактура» текста – 3$.

Цены на копирайтинг (за 1000 знаков без пробелов):

1. Рекламные тексты – 200 руб.;

2. Обзоры, аналитика – 350 руб.;

3. Авторские статьи (на любую тематику) – 300 руб.

Цены на другие услуги:

1. Нейминг, брендинг – от 1000 руб.;

2. Слоганы – от 1000 руб.;

3. Стихи, тексты песен – 80 руб./строчка

P.S. Цены могут варьироваться в зависимости от обстоятельств. Постоянным заказчиками скидки. С новыми заказчиками работа осуществляется по предоплате (30% от стоимости работы).