Цены на WEB-копирайтинг (цены указаны за 1000 символов без пробелов):
1. Уникальный контент для сайтов - 2$;
2. SEO-копирайтинг - 2,5$;
3. SEO-бред (для бирж статей и релевантности) – 0,7$;
4. Рерайтинг с «исходниками» - 1$;
5. Тексты для саттелитов – 1$;
6. Новости на сайт (+ комментарии) – 3$;
7. Описания (товаров, услуг, сервисов и др.) – 4$;
8. «Редактура» текста – 3$.
Цены на копирайтинг (за 1000 знаков без пробелов):
1. Рекламные тексты – 200 руб.;
2. Обзоры, аналитика – 350 руб.;
3. Авторские статьи (на любую тематику) – 300 руб.
Цены на другие услуги:
1. Нейминг, брендинг – от 1000 руб.;
2. Слоганы – от 1000 руб.;
3. Стихи, тексты песен – 80 руб./строчка
P.S. Цены могут варьироваться в зависимости от обстоятельств. Постоянным заказчиками скидки. С новыми заказчиками работа осуществляется по предоплате (30% от стоимости работы).