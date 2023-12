программист

C++, C, VC, C#, Delphi, Builder, SQL, MFC, WinAPI, WinSocket

Win, Linux.

Опыт работы 7 лет.

Обучаемость.

Опыт работы в проектах требующих не стандартных решений.

Большой опыт работы в команде.

Умение разбираться в чужом коде.

Навыки написания документации.