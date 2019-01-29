Инженер-конструктор
Программы: Autocad, SolidWorks, Artioscad
Работа с чертежами и проектированием деталей
Разработка макетов и конструкций для упаковки разной степени сложности. Высечка и тестирование разработанных конструкций.
Большой опыт работы инженером-конструктором (7 лет).
Опыт работы:
2018 - по настоящее время - инженер-конструктор упаковки в полиграфической компании "Ньютон Продакшн"
2017-2018 - инженер-конструктор в Ugears - компании по производству механических конструкторов из дерева
2012-2017 -инженер-конструктор на заводе Антонов