Инженер-конструктор

Программы: Autocad, SolidWorks, Artioscad

Работа с чертежами и проектированием деталей

Разработка макетов и конструкций для упаковки разной степени сложности. Высечка и тестирование разработанных конструкций.

Большой опыт работы инженером-конструктором (7 лет).

Опыт работы:

2018 - по настоящее время - инженер-конструктор упаковки в полиграфической компании "Ньютон Продакшн"

2017-2018 - инженер-конструктор в Ugears - компании по производству механических конструкторов из дерева

2012-2017 -инженер-конструктор на заводе Антонов