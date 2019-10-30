Студия дизайна и рекламы SOLASS

Студия дизайна и рекламы SOLASS, один из лидеров на рекламном рынке Украины в сфере дизайна. Дизайн-студия разрабатывает креативный дизайн от логотипа, фирменного стиля и полиграфии, до рекламных кампаний и сайтов.

Студия является неоднократным призером различных фестивалей и выставок

Наш сайт: http://solass.ck.ua

Презентация студии с примерами работ (PDF): http://solass.ck.ua/reklama/solass.pdf