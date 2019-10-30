Студия дизайна и рекламы SOLASS
Студия дизайна и рекламы SOLASS, один из лидеров на рекламном рынке Украины в сфере дизайна. Дизайн-студия разрабатывает креативный дизайн от логотипа, фирменного стиля и полиграфии, до рекламных кампаний и сайтов.
Студия является неоднократным призером различных фестивалей и выставок
Наш сайт: http://solass.ck.ua
Презентация студии с примерами работ (PDF): http://solass.ck.ua/reklama/solass.pdf
Портфолио
- Реклама мебельной фабрики131 просмотр
- Разработка лендинга83 просмотра
- Эмблема БК Киев91 просмотр
- Оформление бутылки слабоалкогольного напитка112 просмотров
- Редизайн ТМ82 просмотра
- Логотип и упаковка88 просмотров
- Упаковка роллов76 просмотров
- Разработка лендинга61 просмотр
- Разработка лендинга66 просмотров
- Винная этикетка73 просмотра
- Обложка каталога73 просмотра