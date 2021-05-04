IT-специалист

Большую часть своей карьеры я работал системным администратором. Так же занимал должности: Инженер АСУ на производственном предприятии, Store Supervisor (заведующий складом) в международной технологической корпорации, был руководителем технической группы в крупном медиа-холдинге. Так же, открывал две свои фирмы: первая - IT-аутсорсинг, вторая - производство и реализация выпечки в розницу и оптом. Я хорошо разбираюсь в сфере информационных технологий, и компьютерах в частности. Имею сертификаты Майкрософта - MSDST, и MCP. Теперь, имея хороший бэкграунд в IT-сфере, а так же получив обширные знания в интернет-маркетинге, я понимаю, что меня больше интересует второе. И все мои усилия направлены на развитие именно в эту стезю. Я настроил несколько компаний в Яндекс.Директ с нуля. Эти компании успешно приводят новых клиентов моим заказчикам; и выигрывают от этого все - я, заказчики, их клиенты. Мне нравится "наносить непоправимую пользу" людям. А еще больше мне нравится, когда я превосхожу ожидания людей. Это и есть моя миссия. Так как хороший результат, наряду с моральным удовлетворением приносит и прибыль. Смело выбирайте меня исполнителем, если желаете, что бы Ваше задание было выполнено четко, и в срок. Желаю всем успехов!