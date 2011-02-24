soldat-jah

Специализация: Рерайтинг

Опыт работы: 2 года

Стоимость месяца работы: 300 USD

Стоимость 1 часа работы: 5 USD

Стоимость за 1000 символов: 1 USD

Основная специализация:

*Рерайтинг

*Копирайтинг

*Корректура и редактирование готовых текстов

*Переводы (языки - польский, английский)

Тематика:

Культура и искусство

Общество

Личности (интервью, очерки)

Специализация:

Репортажи

Пиар материалы

Рекламные тексты

Новости

Статьи

Телефон: +99557202849

E-mail: [email protected]

ICQ: 622775879

Skype: motobubundel

Дополнительная информация: Мой девиз - "Бороться и искать, найти и не сдаваться!". В течении полутора лет работала копирайтером в киевских рекламных агентствах. Последние полгода работаю в офф-лайне (русскоязычные СМИ Тбилиси) в качестве фри-ланс журналиста и корреспондента.

Уверена, что не существует не интересных, или "не подъемных" тем в работе копирайтера.Чем сложнее поставленная задача, тем больший азарт профессиональный азарт она пробуждает. Как приятно получать довольные отзывы читателей и заказчиков!

Буду рада выполнить для Вас корректур и редактирование готовых текстов, подготовить новости и пресс-релизы, выполнить копирайтинг и рерайтинг.Владею русским, украинским, английским и польским языками.