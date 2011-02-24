soldat-jah

Специализация: Рерайтинг
Опыт работы: 2 года
Стоимость месяца работы: 300 USD
Стоимость 1 часа работы: 5 USD
Стоимость за 1000 символов: 1 USD
Основная специализация:
*Рерайтинг
*Копирайтинг
*Корректура и редактирование готовых текстов
*Переводы (языки - польский, английский)
Тематика:
Культура и искусство
Общество
Личности (интервью, очерки)
Специализация:
Репортажи
Пиар материалы
Рекламные тексты
Новости
Статьи
Телефон: +99557202849
E-mail: [email protected]
ICQ: 622775879
Skype: motobubundel
Дополнительная информация: Мой девиз - "Бороться и искать, найти и не сдаваться!". В течении полутора лет работала копирайтером в киевских рекламных агентствах. Последние полгода работаю в офф-лайне (русскоязычные СМИ Тбилиси) в качестве фри-ланс журналиста и корреспондента.
Уверена, что не существует не интересных, или "не подъемных" тем в работе копирайтера.Чем сложнее поставленная задача, тем больший азарт профессиональный азарт она пробуждает. Как приятно получать довольные отзывы читателей и заказчиков!
Буду рада выполнить для Вас корректур и редактирование готовых текстов, подготовить новости и пресс-релизы, выполнить копирайтинг и рерайтинг.Владею русским, украинским, английским и польским языками.