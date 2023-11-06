SMM-специалист
Меня зовут Соня, и я занимаюсь маркетингом в социальных сетях.
Я разрабатываю и реализую комплексную стратегию для решения бизнес-задач в соцсетях. Для этого готовлю аккаунты (сообщества, каналы) к трафику через упаковку и разработку позиционирования, настраиваю воронки и запускаю продвижение. Затем анализирую результаты для оптимизации процессов
Я занимаюсь как контентной частью: придумываю с нуля, составляю план и создаю релевантный контент,
так и частью продвижения – это таргет, инфльенс-маркетинг и другие инструменты, выбираемые на основе поставленных задач и ниши бизнеса.
Все это в совокупности повышает узнаваемость бренда, формирует его имидж в глазах аудитории и увеличивает прибыль.
Портфолио
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