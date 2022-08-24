Высшее филологическое образование (русский язык и литература).
Основные виды деятельности:
· преподаватель (русский язык и литература);
· менеджер отдела маркетинга (типография);
· ведущий специалист ЛВЗ «Хортица» (отдел снабжения).
Профессиональный копирайтер – с ноября 2011
Место проживания: Украина, г. Запорожье
Профессиональные навыки
· написание статей различной тематики и объема
· наполнение сайтов контентом с нуля, статейное продвижение
· анализ сайтов заказчиков с корректировкой контента и рекомендациями
· создание серий статей (новости, обзоры, аналитика, описания)
· создание скриптов для презентаций и роликов
· продающие тексты, коммерческие предложения
· мини книги
· использование в текстах элементов SEO и LSI-копирайтинга
· гарантии качества контента (грамотность, читабельность, интересность, технические показатели)
· четкое выполнение ТЗ и согласованных сроков
Предпочтения в работе
Удаленная работа с полной или частичной занятостью.
Написание серий статей с полным погружением в тему.
Участие в долгосрочных проектах с перспективой развития.
Возможна работа контент-менеджером (с элементами корректуры, редактуры).
Достойная оплата.