soldi

Дмитрий soldi

 
54 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Опытный копирайтер

Высшее филологическое образование (русский язык и литература).

Основные виды деятельности:

· преподаватель (русский язык и литература);

· менеджер отдела маркетинга (типография);

· ведущий специалист ЛВЗ «Хортица» (отдел снабжения).

Профессиональный копирайтер – с ноября 2011

Место проживания: Украина, г. Запорожье

Профессиональные навыки

· написание статей различной тематики и объема

· наполнение сайтов контентом с нуля, статейное продвижение

· анализ сайтов заказчиков с корректировкой контента и рекомендациями

· создание серий статей (новости, обзоры, аналитика, описания)

· создание скриптов для презентаций и роликов

· продающие тексты, коммерческие предложения

· мини книги

· использование в текстах элементов SEO и LSI-копирайтинга

· гарантии качества контента (грамотность, читабельность, интересность, технические показатели)

· четкое выполнение ТЗ и согласованных сроков

Предпочтения в работе

Удаленная работа с полной или частичной занятостью.

Написание серий статей с полным погружением в тему.

Участие в долгосрочных проектах с перспективой развития.

Возможна работа контент-менеджером (с элементами корректуры, редактуры).

Достойная оплата.