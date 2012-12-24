soldiersds

с удовольствием опишу строительную тематику

Имею не малый опыт работы на строительных площадках. Возводил строительные объекты с нуля под ключ, занимался внутренними отделочными работами, кровельными, бетонными, и многими другими. Имею огромное представление о строительных материалах.

Создать текст и приложить к нему картинку не составит труда. Тренировался на биржах, адвего и других. Тексты писал в свободную продажу.

На сегодняшний день в силу своей практики осмелился выйти на этот интересный сайт, и хочу зарекомендовать себя как исполнителя с положительной биографией.