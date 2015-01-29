рассмотрю любые предложения по проектированию зданий и сооружений/ курсовиков по архитектуре

Выполняю копирование чертежей с бумаги в цифровой формат, недорого.

Курсовики для студентов специальности ПГС (АСД редко) по архитектуре, ТВЗ, ОУПС рассмотрю другие варианты.

Выполнение архитектурных чертежей частных домов по эскизу.

Так же есть возможность выполнения комплекса проектной документации с прохождением гос.экспертизы (СРО на проектирование есть), по согласованию с партнерами.

Пишите по любым вопросам! Был бы спрос, а предложение сделаем!

сам - инженер строитель, высшее образование ПГС АСФ ЯГТУ

AutoCAD, ArchiCAD