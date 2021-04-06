Освіта:
У 2017 році закінчила ліцей №38 ЛМР
З 2017 року навчаюсь у Національному університеті «Львівська політехніка» на
факультеті «Менеджмент»
Додаткова освіта:
Проходила курси у міжнародній школі фітнесу та дієтології та масажу за напрямком «Дієтолог-нутриціолог»
Проходила курси PRO-двинутый Facebook 5.0. та ін.
Іноземні мови:
Англійська мова (розмовна)
Російська мова (розмовна)
Додаткова інформація:
Знання Пк ( Microsoft Office)
Знання Adobe Photoshop
Досвід роботи:
1. Кондитер у корпорації !FESTrepablic червень-вересень 2018 р
2. Кондитер у кафе Druzi, Salalat та Cheese Bakery 2019 р
3. Адміністратор салону краси ТОП простір 2020 р
4. SMM-менеджер салону краси ТОП простір 2020 р, в обов’язки входило:
- зйомка фото/відео та обробка/монтування,
- створення реклами,
- введення instagram,
5. Працювала по вертикалі - біла товарка.
В мої обов'язки входило:
- Підбір товару, пошук поставщиків
- Фарм аккаунтів
- Розуміння приниципів роботи з рекламною площадкою ФБ (налаштування бізнес-менеджера, інтерфейс, структура);
- Створення фото/відео креативів в програмах Photoshop/Відеоредакторів;
- Унікалізація Крео в ФБ;
- Створення/редагування Landing page
- Написание рекламных текстов
Особисті якості
• Комунікабельна ; Пунктуальна; Працьовита; Відповідальна; Скоро навчаюсь; Енергійна; Цілеспрямована; Уважна.