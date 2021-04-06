Освіта:

У 2017 році закінчила ліцей №38 ЛМР

З 2017 року навчаюсь у Національному університеті «Львівська політехніка» на

факультеті «Менеджмент»

Додаткова освіта:

Проходила курси у міжнародній школі фітнесу та дієтології та масажу за напрямком «Дієтолог-нутриціолог»

Проходила курси PRO-двинутый Facebook 5.0. та ін.

Іноземні мови:

Англійська мова (розмовна)

Російська мова (розмовна)

Додаткова інформація:

Знання Пк ( Microsoft Office)

Знання Adobe Photoshop

Досвід роботи:

1. Кондитер у корпорації !FESTrepablic червень-вересень 2018 р

2. Кондитер у кафе Druzi, Salalat та Cheese Bakery 2019 р

3. Адміністратор салону краси ТОП простір 2020 р

4. SMM-менеджер салону краси ТОП простір 2020 р, в обов’язки входило:

- зйомка фото/відео та обробка/монтування,

- створення реклами,

- введення instagram,

5. Працювала по вертикалі - біла товарка.

В мої обов'язки входило:

- Підбір товару, пошук поставщиків

- Фарм аккаунтів

- Розуміння приниципів роботи з рекламною площадкою ФБ (налаштування бізнес-менеджера, інтерфейс, структура);

- Створення фото/відео креативів в програмах Photoshop/Відеоредакторів;

- Унікалізація Крео в ФБ;

- Створення/редагування Landing page

- Написание рекламных текстов

Особисті якості

• Комунікабельна ; Пунктуальна; Працьовита; Відповідальна; Скоро навчаюсь; Енергійна; Цілеспрямована; Уважна.