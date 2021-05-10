solidboris

Был сдан тест IELTS в 2020 году с уровнем C1.

Получил диплом бакалавра по специальности Мехатроника и Робототехника в университете ИТМО в 2019 году.

Продолжаю обучение в магистартуре университета ИТМО по специальности Мехатроника и Робототехника в университете ИТМО.

Работал в робототехнической лаборатории инженером в университете ИТМО 1 год.

Проходил обучение в университете ЛУТ (LUT University) на технической специальности на английском языке по магистерской программе двойного диплома.