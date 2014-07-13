solilove

Александр solilove

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$350
10 баллов
9 лет назад
Верстка сайта знакомств
Отличное сотрудничество. Спасибо за интересный проект. Приятно работать!
Работа выполнена качественно и в срок, качество верстки выше всяких похвал, очень редко можно увидеть такой профессионализм и это не пустые слова – сам когда то занимался версткой – знаю о чем говорю
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