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Александр
solilove
solilove
34 года
Россия
/
Санкт-Петербург
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
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нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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Верстка сайта знакомств
верстка 5 страниц
Верстка сайта
HTML-верстка
1 исполнитель
Завершен
9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Александр
alraa
35 лет
Украина
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
287 отзывов
$350
10 баллов
9 лет назад
Верстка сайта знакомств
Отличное сотрудничество. Спасибо за интересный проект. Приятно работать!
Работа выполнена качественно и в срок, качество верстки выше всяких похвал, очень редко можно увидеть такой профессионализм и это не пустые слова – сам когда то занимался версткой – знаю о чем говорю
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