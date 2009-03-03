solomahinm

Михаил Соломахин solomahinm

 
42 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Сценарная работа

Режиссура

Съемка

Монтаж

Озвучивание

Анимация

Копирайтинг

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