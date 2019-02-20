solomatin000

Нужен небольшой сервис для Яндекс Директ (требуется знание API Яндекс директ) Нужно будет выложить на сайте (сайт на VDS, дебиан) Бекэнд+фронтэнд. ТЗ кандидату. Рассматриваю только тех кто уже знает API яндекс директ или тех кто в быстрые сроки готов ...