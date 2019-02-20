solomatin000

Сергей Соломатин solomatin000

 
36 летРоссия/Нефтекамск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Нужен интернет-магазин для моно-продукта

    Нужен интернет-магазин в формате:  1) лэндинг-пейдж для физлиц, второй лэндинг-пейдж для юр.лиц, какие-то обычные стандартные страницы.  2) личный кабинет с историей заказов  3) продаваться будет один продукт первоначально. Потом возможно добавление продуктов, но это будет 3, 5, 10 ...

    OpenCart
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Добавить 3 поля на сайт Wordpress

    В карточку каждого товара нужно добавить 3 поля с всплывающим списком. Все данные должны задаваться индивидуально для каждого товара.  1) Поля добавляем сюда:   2) Картинку с доставкой убираем.  3) Интервал между полями должен быть небольшой.  4) Оставшееся свободное ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно сделать конструктор заборов на сайт

    Нужно сделать конструктор заборов для сайта, сроки исполнения- неделя.Пример конструктора скину потом. Конструктор нужно сделат и потом поместить его на сайт сделанный на платформе ЛП. Цену будем обговаривать.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка веб сервиса для Яндекс Директ

    Нужен небольшой сервис для Яндекс Директ (требуется знание API Яндекс директ)   Нужно будет выложить на сайте (сайт на VDS, дебиан)   Бекэнд+фронтэнд.  ТЗ кандидату.  Рассматриваю только тех кто уже знает API яндекс директ или тех кто в быстрые сроки готов ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка мобильного приложения

    Добрый день  От вас предложение по среде разработки, типу (натив, гибридное), стоимость и сроки  прототип приложения   маркетплейс google  название GProject  Пароль 1707  Начальное ТЗ  Народный аудитор (книга жалоб  предложений).  1. Виды пользователей  1.1. Услугодатель (продавец).  1.2. Потребитель  2. Услугодатель (продавец)  2.1. Регистрация точки:  2.1.1. Наименование предприятия  2.1.2. Адрес точки  2.1.3. ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад