solomatin000

Нужен интернет-магазин в формате: 1) лэндинг-пейдж для физлиц, второй лэндинг-пейдж для юр.лиц, какие-то обычные стандартные страницы. 2) личный кабинет с историей заказов 3) продаваться будет один продукт первоначально. Потом возможно добавление продуктов, но это будет 3, 5, 10 ...
Сергей Соломатин solomatin000solomatin000
- Интернет-магазины8 заявокЗакрыт5 лет назад
В карточку каждого товара нужно добавить 3 поля с всплывающим списком. Все данные должны задаваться индивидуально для каждого товара. 1) Поля добавляем сюда: 2) Картинку с доставкой убираем. 3) Интервал между полями должен быть небольшой. 4) Оставшееся свободное ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать конструктор заборов для сайта, сроки исполнения- неделя.Пример конструктора скину потом. Конструктор нужно сделат и потом поместить его на сайт сделанный на платформе ЛП. Цену будем обговаривать.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен небольшой сервис для Яндекс Директ (требуется знание API Яндекс директ) Нужно будет выложить на сайте (сайт на VDS, дебиан) Бекэнд+фронтэнд. ТЗ кандидату. Рассматриваю только тех кто уже знает API яндекс директ или тех кто в быстрые сроки готов ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день От вас предложение по среде разработки, типу (натив, гибридное), стоимость и сроки прототип приложения маркетплейс google название GProject Пароль 1707 Начальное ТЗ Народный аудитор (книга жалоб предложений). 1. Виды пользователей 1.1. Услугодатель (продавец). 1.2. Потребитель 2. Услугодатель (продавец) 2.1. Регистрация точки: 2.1.1. Наименование предприятия 2.1.2. Адрес точки 2.1.3. ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт5 лет назад