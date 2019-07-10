solomia_ks

22 р. Львів, Україна
Привет, я фотограф со стажем в 4 года. Фотографирую в студии и занимаюсь уличными съемками, а также профессионально обрабатываю и ретуширую фото.
С большим удовольствием бы погрузилась в интересную работу.
К моим услугам относятся:
- свето- и цветокоррекция
-легкая ретушь
-отделения объектов от фона
-Добавить или забрать лишние объекты на фото.
Владею такими программами:
- Adobe Photoshop;
- Lightroom;
- осваиваю Adobe Illustrator
Буду рада сотрудничеству! К работе подхожу со всей ответственностью, воодушевленностью, максимальным творчеством.