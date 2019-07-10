solomia_ks

22 р. Львів, Україна

Привет, я фотограф со стажем в 4 года. Фотографирую в студии и занимаюсь уличными съемками, а также профессионально обрабатываю и ретуширую фото.

С большим удовольствием бы погрузилась в интересную работу.

К моим услугам относятся:

- свето- и цветокоррекция

-легкая ретушь

-отделения объектов от фона

-Добавить или забрать лишние объекты на фото.

Владею такими программами:

- Adobe Photoshop;

- Lightroom;

- осваиваю Adobe Illustrator

Буду рада сотрудничеству! К работе подхожу со всей ответственностью, воодушевленностью, максимальным творчеством.