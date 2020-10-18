solomiia27

Соломия solomiia27

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Создание уникальности на рынке

Чем я занимаюсь:

- идентификацию иузнаваемость Вашего продукта на рынке

- уникальный стиль

- упаковка всегопродукта ( создания логотипа, дизайн

сайта, составление шрифтов, дизайн

гайдов и чек-листов, создания рекламный

баннеров)

- оформления единогостиля и дизайна , что становится личным

брендом продукта

- создание специальных иллюстраций для вашего бизнеса, что

повысить Вашу узнаваемость

Портфолио