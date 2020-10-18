Создание уникальности на рынке
Чем я занимаюсь:
- идентификацию иузнаваемость Вашего продукта на рынке
- уникальный стиль
- упаковка всегопродукта ( создания логотипа, дизайн
сайта, составление шрифтов, дизайн
гайдов и чек-листов, создания рекламный
баннеров)
- оформления единогостиля и дизайна , что становится личным
брендом продукта
- создание специальных иллюстраций для вашего бизнеса, что
повысить Вашу узнаваемость
Портфолио
- Иллюстрации для бизнеса17 просмотров
- Баннеры для рекламы15 просмотров
- Создание лендинга20 просмотров
- Создание иллюстраций с фотографий20 просмотров