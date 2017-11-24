Опыт работы
Оператор Call Центра
апр 2016 - настоящее время (5 мес)
roket pofect (http://www.rocketprofit.ru)
от 250 до 500 сотрудников Торговля розничная / Retail
-Формирование баз данных по различным направлениям
- Проведение обзвонов клиентов с целью сообщения информации (информативный прозвон)
-Проведение обзвнов клиентов с целью получения информации (опрос/анкетирование)
-Телефонные продажи
-Ввод в базу данных полученной информации
инспектор кредитный
фев 2016 - настоящее время (7 мес)
БыстроЗайм (http://onlinecredit.in.ua/bystrozajm/)
более 500 сотрудников Банки
• консультирование клиентов;
• оформление заявок на потребительские займы
• заключение договоров займа
• прием и выдача денег.
Оператор Call-centrа входящей линии
авг 2015 - фев 2016 (7 мес)
Приват Банк, КБ ПАТ
более 500 сотрудников FMCG
Оператор Call-centrа ( входящей)горячей линии 3700.Имею сертификат об окончании практики в Приват Банке
Продавец-консультант
янв 2015 - июл 2015 (7 мес)
Витер Р.Н., ФЛП
до 20 сотрудников Торговля розничная / Retail
Работа с поставщиками(закупка товара),выкладка товара,продажа.
Руководитель отдела (линия коллцентра)/отдел контроля качества/супервизор
сен 2012 - дек 2014 (2 года 4 мес)
BeautyLine
более 500 сотрудников Красота / Фитнес / Спорт
• организация и обеспечение качества работы call-центра
• обучение сотрудников
• постановка текущих задач и стратегических целей call-центра
• контроль, анализ и оптимизация
• обеспечение количественных и качественных показателей
• обеспечение профессионального роста и мотивации подчиненных
• контроль выполнения плана по ключевым показателям компании
• отчетность вышестоящему руководству
Образование
КТ КТУ Криворожский Горный Техникум (Украина,г.Кривой Рог)
Год окончания 2009
Экономика предприятия Специалист
Курсы, тренинги, сертификаты
ПАТ КБ Приват Банк(Украина,г.Кривой Рог)
Год окончания 2015
Прошла онлайн практику и получила сертификат в " ПАТ КБ Приват Банк"
Дополнительная информация
Увлечения и интересы
Увлекаюсь психологией и сценической речью