solomyana

Александра solomyana

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Александра

Опыт работы

  

Оператор Call Центра

апр 2016 - настоящее время (5 мес)

roket pofect (http://www.rocketprofit.ru)

от 250 до 500 сотрудников  Торговля розничная / Retail    

-Формирование баз данных по различным направлениям

- Проведение обзвонов клиентов с целью сообщения информации (информативный прозвон)

-Проведение обзвнов клиентов с целью получения информации (опрос/анкетирование)

-Телефонные продажи

-Ввод в базу данных полученной информации

инспектор кредитный

фев 2016 - настоящее время (7 мес)

БыстроЗайм (http://onlinecredit.in.ua/bystrozajm/)

более 500 сотрудников  Банки    

 

•  консультирование клиентов;

• оформление заявок на потребительские займы

• заключение договоров займа

• прием и выдача денег.

Оператор Call-centrа входящей линии

авг 2015 - фев 2016 (7 мес)

Приват Банк, КБ ПАТ 

более 500 сотрудников  FMCG    

 

Оператор Call-centrа ( входящей)горячей линии 3700.Имею сертификат об окончании практики в Приват Банке

Продавец-консультант

янв 2015 - июл 2015 (7 мес)

Витер Р.Н., ФЛП 

до 20 сотрудников  Торговля розничная / Retail    

Работа с поставщиками(закупка товара),выкладка товара,продажа.

Руководитель отдела (линия коллцентра)/отдел контроля качества/супервизор 

сен 2012 - дек 2014 (2 года 4 мес)

BeautyLine  

более 500 сотрудников  Красота / Фитнес / Спорт    

 

• организация и обеспечение качества работы call-центра

• обучение сотрудников

• постановка текущих задач и стратегических целей call-центра

• контроль, анализ и оптимизация

• обеспечение количественных и качественных показателей

• обеспечение профессионального роста и мотивации подчиненных

• контроль выполнения плана по ключевым показателям компании

• отчетность вышестоящему руководству

 Образование

  

КТ КТУ  Криворожский Горный Техникум (Украина,г.Кривой Рог)

Год окончания 2009 

Экономика предприятия Специалист

 Курсы, тренинги, сертификаты

  

ПАТ КБ Приват Банк(Украина,г.Кривой Рог)

Год окончания 2015 

 Прошла онлайн практику и получила сертификат в " ПАТ КБ Приват Банк"

 Дополнительная информация

  

Увлечения и интересы

 Увлекаюсь психологией и сценической речью