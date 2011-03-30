solopiienko

Татьяна Солопиенко solopiienko

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

ОПЫТ РАБОТЫ (последние места работы)

http://fkvk.ru

контент-менеджер

http://just-style.net

контент-менеджер

http://3324520.com

контент-менеджер

http://www.homeflowers.com.ua/

контент-менеджер

http://queensex.ru/shop/

ОБРАЗОВАНИЕ

• сентябрь 2005 - декабрь 2010 Николаевский государственный аграрный университет

• факультет «агрономия»

• специализация «ландшафтный дизайн»

• диплом с отличием

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

• Windows, MS Office, Internet - уверенный пользователь

• знание программ Сorel DRAW, Adobe Photoshop, AutoCAD…

• OSC, Virtuemart, Magento, Prestashop, ZEN-Cart , E-commerce, OsCommerce…

СЕРТИФИКАТЫ

• Цветоводство (10.10)

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

• английский (базовый уровень)

e-mail [email protected]

Отзывы заказчиков

Acora
Анна 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
14 лет назад
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