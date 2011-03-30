solopiienko

ОПЫТ РАБОТЫ (последние места работы)
контент-менеджер
контент-менеджер
контент-менеджер
http://www.homeflowers.com.ua/
контент-менеджер
ОБРАЗОВАНИЕ
• сентябрь 2005 - декабрь 2010 Николаевский государственный аграрный университет
• факультет «агрономия»
• специализация «ландшафтный дизайн»
• диплом с отличием
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
• Windows, MS Office, Internet - уверенный пользователь
• знание программ Сorel DRAW, Adobe Photoshop, AutoCAD…
• OSC, Virtuemart, Magento, Prestashop, ZEN-Cart , E-commerce, OsCommerce…
СЕРТИФИКАТЫ
• Цветоводство (10.10)
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
• английский (базовый уровень)
e-mail [email protected]
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
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