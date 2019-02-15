soloveykesha

В сфере разработки Веб и программного обеспечения мы работаем более 7-ми лет. Разработано более 600 информационных, лендинг, интернет-магазинов, форум

Создание сайтов различных типов.Услуги: - Сайт-одностраничник - Корпоративные сайты- Контент-портал- Новостной портал- Сайт каталог- Обслуживание сайта- Интернет-магазин- Индивидуальный дизайн. Пишите,звоните и консультируйтесь.Заказчику желательно предоставить ТЗ(Техзадание) с примерным описанием нужного функционала сайта, можно ссылки на похожие сайты.Хостинг,домен заказчик оплачивает отдельно. Установка и настройка на хостинг бесплатная. Написание статей, продвижением и рекламой - мы занимаемся.