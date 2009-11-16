Журналист, пиарщик, копирайтер

16.11.09 – настоящее время – фриланс. Проекты: PR-поддержка депутата ВРУ, финансовой компании «Золотой Ломбард», компании «Юг-Контракт». PR-консультирование компании «Престиж Мрамор», музыкального проекта «Aura lounge project». Завершен проект «Выставка «Посмотри, как растет Ребенок».

Депутат ВРУ: разработка информационных поводов, размещение материалов в СМИ на бесплатной основе.

Финансовая компания «Золотой Ломбард»: написание PR-стратегии, подготовка всех необходимых текстовых материалов, налаживание коммуникаций компании со СМИ, размещение материалов о компании в СМИ на бесплатной основе.

Компания «Престиж Мрамор»: написание текстов на сайт о компании, разработка схемы сотрудничества со СМИ, консультации персонала компании по работе с клиентами и поиску их.

Музыкальный проект «Aura lounge project»: написание PR-стратегии, подготовка всех необходимых текстовых материалов, налаживание коммуникаций со СМИ, размещение материалов о группе в СМИ на бесплатной основе.

Компания «Юг-Контракт»: реализация проекта внутреннего корпоративного электронного издания «По делу», разработка концепции и реализация проекта электронного издания для партнеров компании «Юг-Ревю», разработка проекта отчета корпоративной социальной ответственности компании. Была проведена онлайн-трансляция Distribution&Partnership International Conference в Twitter.

Выставка «Посмотри, как растет Ребенок»: организация выставки, разработка программы выставки, проведение мероприятий согласно программе (мини-фотосессия, 2 мастер-класса, круглый стол), анонсирование выставки в СМИ, разработка концепции проекта, в рамках которого проходила выставка. Итог: анонс о выставке вышел в 29 интернет- и печатных изданиях, информация о выставке с комментариями организатора и автора выставки вышла на 3-х телеканалах и 1 радиостанции, выставку посетило больше 200 человек за 7 дней.

01.07.09 – 16.11.09 – АЙ-ЮНИОН.ЮЕЙ, руководитель корпоративного отдела / директор по развитию бренда ISIC. Подготавливаю все необходимые тексты: новости на сайт, обзоры на блог, презентации, тексты рассылок; занимаюсь продвижением в Интернет: развитие группы вКонтакте, публикация информации об ISIC на форумах, порталах и т.д.; подготавливаю и провожу e-mail-рассылку; поддерживаю сайт: добавление новостей и информации о дисконтодателях, иллюстраций; расширяю дисконтную сеть: поиск и отбор возможных дисконтодателей, проведение переговоров, заключение договоров, PR-сопровождение дисконтодателя (написание новостей и размещение новостей в информационных ресурсах компании); контролирую работу дизайнеров и полиграфии. Причина поиска работы: маленькая заработная плата, условия труда.

03.03.09 – 30.06.09 – фриланс. Прописала концепцию развития внутренних коммуникаций и внутреннюю политику фармацевтической компании, подготовила концепцию внутреннего издания фармацевтической компании.

19.05.08 – 02.03.09 – Киевское Региональное Управление Укрпромбанка, пресс-секретарь управляющего / ведущий экономист управления развития продаж продукции розничного бизнеса. Сотрудничала со СМИ, подготавливала необходимые текстовые материалы; разработала и успешно управляла проектом внутреннего корпоративного издания; обеспечивала отделения банка рекламной продукцией, составляла медиа-планы по размещению рекламы; разрабатывала и внедряла проекты по развитию внутренних коммуникаций; планировала и организовывала корпоративные мероприятия. Наработала личные контакты с представителями киевских СМИ. Причина ухода: закрытие Киевского Регионального Управления.

05.09.07 – 19.11.07 – Дипломат-сервис (event-агентство), менеджер по реализации проектов. Планирование, организация и сопровождение мероприятий. Также успешно выполняла обязанности менеджера по работе с ведущими и артистами, копирайтера. Наработана база контактов в СМИ и сфере шоу-бизнеса. Уволилась в связи с семейными обстоятельствами.

01.04.07 – 04.09.07 – переведена на позицию пресс-секретаря/руководителя пресс-службы депутата Киевского городского совета. Сотрудничала со СМИ; подготавливала необходимые текстовые материалы; организовывала пресс-конференции, поддерживала информационный сайт; проводила мониторинг СМИ. Уволилась по собственному желанию в связи с разочарованием относительно работы в политической среде.

14.11.06 – 31.03.07 - газета «Кіевское слово», штатный корреспондент. Успешно вела рубрики: «О главном», «Столица», «Репортаж», «Важно знать» (юридическая и экономическая тематика), «Рынок», «Православие», «Культура», «Досуг». Переведена на позицию пресс-секретаря/руководителя пресс-службы

Публиковала материалы в интернет-изданиях proza.ru, libra.kiev.ua, highway.com.ua.

Дополнительная информация: обширная база контактов с представителями СМИ.