Боты, парсеры, автоматизация (Zennoposter/Zennobox)

Автоматизация, парсинг. Боты на zennobox. Zennobox – это прогаммма на базе зеннопостера устанавливается на компьютер с OC windows. Оплата только за полностью выполненную работу после сдачи бота в эксплуатацию. Боты редактируются с моего личного кабинета в zennolab.com. Все изменения в парсере после редакции появляются автоматически. В интерфейсе zennobox имеется планировщик. Можно предусмотреть гибкие настройки по вашим нуждам. Парсер выполняется на post/get запросах без браузера (скорость и экономия ресурсов). Можно предусмотреть сравнение данных старого и нового прогона с выдачей изменений при согласовании бюджета.