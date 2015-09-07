Андрей Соловьёв solovyev_andreysolovyev_andrey
37 летРоссия/Нижний Новгород
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Флаер для рекламной компании 3G модемов129 просмотров
- Заставка для презентации173 просмотра
- Воин163 просмотра
- Фанарт metro 20341861 просмотр
- Космос164 просмотра
- Лунная дорога159 просмотров
- Ангар115 просмотров
- Фирменный стиль "Новатерм энергострой"150 просмотров
- Фирменный стиль "Новатерм энергострой"307 просмотров
- Фирменный стиль "Новатерм энергострой"215 просмотров
- Фирменный стиль "Время Спорта"123 просмотра
- Флаер для акции "Всё включено"140 просмотров