Разработка ПО под ОС Windows

Солёная Марина.

- Администрирование сайтов

- Разработка прикладных программ под ОС Windows на языке C#;

- Разработка приложений под Android с использованием Android Studio/Unity 3D;

- Проектирование баз данных;

- Создание несложных графических моделей.

Владею языками программирования: С++, C#, Java.

Работаю с программами: Windows Forms (Visual Studio), Android Studio, Unity3D, Blender 3D, ArchiCAD, Microsoft Word/Excel/Access/PowerPoint.

С 2014 года обучаюсь в Харьковском национальном университете радиоэлектроники по специальности "Компьютерные науки"

Языки: украинский, русский, английский (Pre-Intermediate)

Личные качества: трудолюбие, ответственность, пунктуальность, усидчивость, постоянно пополняю свои знания, заинтересованность в работе.

Собираюсь повысить уровень профессиональности работая над проектами.