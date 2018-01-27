Солёная Марина.
- Администрирование сайтов
- Разработка прикладных программ под ОС Windows на языке C#;
- Разработка приложений под Android с использованием Android Studio/Unity 3D;
- Проектирование баз данных;
- Создание несложных графических моделей.
Владею языками программирования: С++, C#, Java.
Работаю с программами: Windows Forms (Visual Studio), Android Studio, Unity3D, Blender 3D, ArchiCAD, Microsoft Word/Excel/Access/PowerPoint.
С 2014 года обучаюсь в Харьковском национальном университете радиоэлектроники по специальности "Компьютерные науки"
Языки: украинский, русский, английский (Pre-Intermediate)
Личные качества: трудолюбие, ответственность, пунктуальность, усидчивость, постоянно пополняю свои знания, заинтересованность в работе.
Собираюсь повысить уровень профессиональности работая над проектами.
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